Este domingo reviví la apertura de la temporada turística invernal 2026 en Las Termas de Río Hondo en vivo por Canal 7

La ciudad vivió una noche inolvidable con ceremonia, tradición y música en vivo en la explanada de Casinos del Sol.

Hoy 16:39

Las Termas de Río Hondo dio inicio a la temporada turística invernal 2026 con un evento que combinó emoción, cultura y una gran convocatoria. La plaza San Martín, en la explanada de Casinos del Sol, fue el escenario de una celebración que reunió a vecinos, turistas y autoridades en una noche cargada de simbolismo.

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El acto fue encabezado por el gobernador Elías Suárez, quien estuvo acompañado por el senador nacional Gerardo Zamora, la intendenta Paula Cánepa, el jefe de Gabinete Víctor Araujo, el secretario de Turismo Nelson Bravo y el empresario Lic. Gustavo Ick, acompañado por el empresario español Antonio Cabo Lobo. También, formó parte del evento la conductora y modelo santiagueña Pamela David.

Uno de los momentos más destacados fue la tradicional bendición de las aguas termales, un ritual que resalta la identidad de la ciudad y la importancia de este recurso natural para el turismo local.

La ceremonia continuó con otro de los hitos esperados de cada temporada: el lanzamiento de la primera bola en la ruleta de Casinos del Sol. El propio Elías Suárez protagonizó este gesto simbólico que marcó el inicio formal del ciclo turístico, acompañado por autoridades provinciales. La bola se detuvo en el número colorado 21.

El evento culminó con un espectáculo musical de primer nivel. Mirá el video en vivo, este domingo, por Canal 7 a las 17:30 horas y reviví los mejores momentos de una apertura que volvió a posicionar a Las Termas de Río Hondo como uno de los destinos más elegidos del país.