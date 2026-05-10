El PRO marcó distancia del Gobierno: “Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”

En un comunicado, el partido liderado por Mauricio Macri expresó apoyo al rumbo general pero cuestionó aspectos de la gestión de Javier Milei en medio de tensiones políticas.

Hoy 20:05

El PRO difundió este domingo un duro comunicado en el que dejó en claro sus diferencias con el Gobierno nacional y remarcó que respaldar el cambio no implica convalidar errores. El mensaje se conoció en un contexto político atravesado por cuestionamientos a funcionarios del oficialismo.

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Bajo el título “Manifiesto próximo paso”, una consigna impulsada por Mauricio Macri, el espacio realizó un balance de su experiencia de gobierno y planteó críticas hacia la actual administración de Javier Milei.

En el documento, el partido sostuvo que la sociedad eligió un cambio ante la crisis, y aseguró que acompañó ese proceso “sin especular”. Sin embargo, advirtió que los avances macroeconómicos no siempre se traducen en mejoras concretas en la vida cotidiana, lo que genera malestar social.

“Empezar no es llegar”, señalaron, al tiempo que remarcaron que cuando el esfuerzo de la ciudadanía no es reconocido o acompañado, el impacto del ajuste se vuelve más profundo.

El texto también incluyó críticas hacia prácticas políticas que, según el PRO, obstaculizan las transformaciones. “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y quienes lo frenan desde adentro con soberbia o arrogancia”, afirmaron.

Sin mencionar nombres propios, el pronunciamiento se difundió en medio de la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese marco, el PRO reafirmó su postura: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”, y planteó que el rol del espacio es señalar falencias y exigir el cumplimiento de promesas.

Finalmente, el partido convocó a avanzar hacia una nueva etapa. “El próximo paso es que el cambio llegue a la vida de la gente”, expresaron, al destacar la necesidad de más obras, servicios y mejoras en áreas clave.