Obras Públicas de la Municipalidad concretó el mantenimiento y mejoras de más de 3700 metros de calles

Las tareas fueron ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas en sectores de América del Sur, Los Flores, Almirante Brown, Santa Rosa, Saint Germés, Industria, Don Bosco III y General Paz.

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La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital concretó trabajos de mantenimiento y mejoras en más de 3.700 metros de calles de tierra en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones de circulación para los vecinos.

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Las tareas se desarrollaron en los barrios América del Sur, Los Flores, Almirante Brown, Santa Rosa, Saint Germés, Industria, Don Bosco III y General Paz, utilizando maquinaria, materiales y personal técnico del municipio.

En el barrio América del Sur, los trabajos estuvieron centrados en la ejecución de base estabilizada, con la asistencia de motoniveladoras y camiones cargadores.

Por su parte, en Los Flores se recuperaron 100 metros de calle, mediante la intervención de batea, camión regador y motoniveladora.

En tanto, en el barrio Santa Rosa se realizaron 800 metros de perfilado, con el aporte de batea, chasis, motoniveladoras y pala cargadora.

Asimismo, en el barrio Almirante Brown se ejecutaron 100 metros de base estabilizada, mientras que en Saint Germés las tareas incluyeron 300 metros de base estabilizada, perfilado y riego.

En calle Mailín del barrio Industria, el municipio avanzó con trabajos de perfilado y ensanchado en más de 100 metros.

A su vez, en el barrio Don Bosco III se concretó el mantenimiento de 1.500 metros de calles en distintos sectores, mientras que en el barrio General Paz se aportó base recuperada sobre un total aproximado de 800 metros.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de un cronograma preestablecido de mejoras viales, orientado a reforzar la transitabilidad en calles no pavimentadas de la ciudad.