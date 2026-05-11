La Municipalidad difundió el cronograma semanal de fumigaciones en barrios de la Capital

Las tareas preventivas contra mosquitos y otros insectos se realizarán desde este lunes en distintos sectores de la ciudad, como parte del programa anual impulsado por la Dirección de Calidad de Vida.

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La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó el cronograma de fumigaciones que se desarrollará durante esta semana en distintos barrios de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

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Según indicaron desde el área, las tareas forman parte del programa preventivo anual que lleva adelante el municipio para reducir la proliferación de insectos y reforzar las condiciones sanitarias en diferentes sectores urbanos.

El operativo comenzará este lunes en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, ampliación 100 viviendas y dúplex), Islas Malvinas (sector dúplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40, 50 y 200 viviendas dúplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe), La Costa e Independencia (Ulluas, Telefónicos y Parque del Río I, II y III).

El martes, las fumigaciones continuarán en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

En tanto, el miércoles los trabajos se realizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

Para el jueves, el cronograma prevé tareas en los barrios Aeropuerto, Borges (Villa Borges, primera y segunda ampliación y Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y Villa Tranquila).

Finalmente, el viernes las fumigaciones llegarán a los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

Desde el municipio recordaron la importancia de acompañar estas acciones con medidas preventivas en los hogares, como eliminar recipientes con agua acumulada y mantener limpios patios y desagües para evitar la reproducción de mosquitos.