Detienen a un hombre vinculado a un robo millonario en Tucumán

Un hombre de 39 años, apodado 'Tanque', fue capturado por su participación en un robo de $134 millones en un comercio de Tucumán.

Hoy 01:18

El personal de la División Sustracción de Automotores realizó una exitosa operación en la zona oeste de Capital, donde capturaron a un hombre de 39 años conocido como “Tanque”. Este individuo estaba involucrado en un robo millonario a una empresa, cuya magnitud asciende a $134 millones.

La investigación se originó a partir de un hecho delictivo ocurrido el 18 de diciembre de 2025, cuando delincuentes perpetraron un boquete en el techo de un comercio dedicado a la venta de alimentos. Durante este asalto, sustrajeron una cantidad significativa de dinero que estaba destinada al pago de empleados.

Gracias a los elementos probatorios reunidos por la División Robos y Hurtos, se logró establecer que el acusado conducía un automóvil rojo que fue utilizado en la comisión del ilícito, lo que facilitó su identificación y posterior captura.

Al llegar al lugar indicado, los efectivos policiales observaron a “Tanque” en la vereda de una vivienda, quien intentó huir de la escena. Sin embargo, tras una breve persecución, fue reducido a pocos metros del lugar.

Además de la captura del principal sospechoso, se produjo la aprehensión de otros dos hombres que intentaron obstruir el accionar policial, demostrando la complejidad de la situación.

Tras la detención, se notificó a la unidad fiscal interviniente, que validó la detención y autorizó el secuestro del teléfono celular del acusado, facilitando así el avance de las investigaciones.

Este caso resalta la importancia de la colaboración entre distintas divisiones policiales en la lucha contra el crimen organizado en Tucumán, así como la necesidad de seguir investigando para desarticular redes delictivas.