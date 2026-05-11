La Mendieta refuerza la seguridad con nuevas acciones del municipio

El municipio de La Mendieta implementa acciones para mejorar la seguridad pública en colaboración con el Ministerio de Seguridad de Jujuy.

Hoy 02:27

El municipio de La Mendieta ha tomado medidas significativas para fortalecer los dispositivos de prevención y control del delito en su jurisdicción, en colaboración con el Ministerio de Seguridad. Este esfuerzo forma parte de un plan integral y estratégico que busca abordar la temática de manera coordinada con la policía local.

El intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán, junto al secretario de Gobierno municipal, Sebastián Reyes, mantuvo una reunión con el director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Camilo Atim. Durante el encuentro, se estableció una agenda de trabajo que incluye diversas iniciativas para mejorar la seguridad en la comunidad.

Tras la reunión, Farfán destacó que el trabajo en seguridad es una de las principales preocupaciones de los habitantes de La Mendieta. En sus palabras, esta temática se ha convertido en uno de los ejes centrales de su gestión municipal.

El intendente expresó su intención de avanzar hacia una planificación más integral en el mediano y largo plazo, incorporando herramientas modernas y estrategias más amplias para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

La colaboración con el Ministerio de Seguridad también incluye visitas a las dependencias policiales, lo que refuerza la comunicación y coordinación entre las autoridades locales y provinciales.

Estas acciones son parte de un esfuerzo mayor por crear un ambiente más seguro para los ciudadanos, lo cual es fundamental para el desarrollo y bienestar de la comunidad de La Mendieta.