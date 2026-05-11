Dua Lipa demanda a Samsung por uso indebido de su imagen y reclama US$15 millones

La cantante acusa a la compañía de utilizar su fotografía en cajas de televisores sin autorización. La causa fue presentada en un tribunal federal de California.

Hoy 07:16

La cantante y actriz Dua Lipa inició una demanda contra Samsung Electronics por un monto de 15 millones de dólares, al acusar a la compañía de utilizar su imagen sin autorización con fines comerciales.

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La denuncia fue presentada el viernes ante un tribunal federal de California e incluye acusaciones por violación de derechos de autor, uso indebido de marca e imagen, y apropiación indebida de su identidad.

Según la presentación judicial, Samsung habría utilizado una fotografía de la artista en el embalaje de televisores comercializados en Estados Unidos, colocándola de manera visible en las cajas de los productos. La imagen en cuestión habría sido tomada detrás de escena durante una presentación en el festival Austin City Limits, y, de acuerdo con el equipo legal de la cantante, los derechos pertenecen exclusivamente a ella.

La demanda sostiene que el uso de la imagen generó una aparente asociación comercial que podría haber influido en las decisiones de compra de los consumidores. En ese sentido, se mencionan publicaciones en redes sociales de fanáticos que aseguraban haber adquirido los televisores motivados por la presencia de la artista en el packaging, e incluso se referían al producto como “Dua Lipa TV Box”.

Dua Lipa

De acuerdo con el escrito, la cantante afirma que no tenía conocimiento del uso de su imagen hasta junio de 2025. Además, su equipo legal indicó que se enviaron múltiples notificaciones de cese y desistimiento a la empresa, que habrían sido ignoradas.

Por su parte, un representante de Samsung evitó realizar declaraciones públicas al señalar que el caso se encuentra en proceso judicial.

Ganadora de premios Grammy Awards, Dua Lipa es conocida por éxitos como Levitating y Don't Start Now. En los últimos años también incursionó en el cine, con una participación en Barbie, dirigida por Greta Gerwig, donde interpretó a Mermaid Barbie.

Además, recientemente fue confirmada en el elenco de la comedia Peaked, dirigida por Molly Gordon.