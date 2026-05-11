El sol brilla en Termas de Río Hondo: pronóstico prometedor para hoy Lunes 11 de mayo de 2026

Los termenses podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días también es favorable.

Hoy 08:02

El clima en Termas de Río Hondo se presenta despejado en la mañana de hoy, lo que promete un día soleado para los habitantes de la ciudad. Con una temperatura actual de 1.2 °C, la sensación térmica es de -0.4 °C, lo que indica que las mañanas aún pueden ser frescas.

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A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen hasta 20.2 °C, brindando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Los termenses podrán sacar provecho de este clima favorable para actividades familiares o paseos.

La humedad en la región se encuentra en un 86%, lo que podría hacer que las mañanas se sientan un poco más frías. Sin embargo, la velocidad del viento es moderada, a 5.4 km/h desde el noreste, lo que ayudará a que el clima se sienta más cómodo durante el día.

El pronóstico para mañana es igualmente alentador, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 8.9 °C de mínima y los 21 °C de máxima. Los termenses pueden esperar otro día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Para el miércoles, se anticipa un clima similar, con temperaturas que irán de 10.5 °C a 21.7 °C. Sin duda, los próximos días serán ideales para disfrutar del sol y las actividades en la hermosa Termas de Río Hondo.