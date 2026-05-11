Hallaron sin vida a un hombre que era intensamente buscado en Bandera

Tras cuatro días de rastrillajes en zonas rurales del departamento Belgrano, fue encontrado este domingo en un sector de difícil acceso cercano a Averías. El operativo se orientó gracias al análisis de cámaras de seguridad.

Hoy 08:15

La ciudad de Bandera atraviesa momentos de profunda conmoción luego de que este domingo se confirmara el hallazgo sin vida de Juan Mateo Herrera, el hombre de 66 años que era intensamente buscado desde el pasado miércoles en el sudeste santiagueño.

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El cuerpo fue localizado en una zona rural de difícil acceso, cercana a la localidad de Averías, luego de varios días de intensos rastrillajes encabezados por efectivos de la Policía de la Provincia, bomberos y grupos especiales de rescate.

Durante las últimas jornadas, el operativo se había concentrado en áreas de vegetación densa, montes e “isletas”, donde los investigadores sospechaban que Herrera podría haberse internado. Para avanzar en la búsqueda, los equipos debieron realizar tareas de despeje en distintos sectores rurales.

Del procedimiento participaron efectivos de la Departamental 13, integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) y brigadas de rastreo terrestre, además de baqueanos de la zona que colaboraron con información y orientación en los caminos rurales.

Uno de los elementos clave para delimitar el área de búsqueda fue el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido realizado por Herrera antes de desaparecer, lo que permitió focalizar los trabajos en el lugar donde finalmente fue encontrado.

Tras el hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron la intervención del personal de Criminalística para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento, mientras se aguardan los resultados de la autopsia que permitirá establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.