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Hamburgo Compañía de Seguros S.A.

Hamburgo

Hamburgo Compañía de Seguros celebra sus 30 años con un gran sorteo de camisetas de Argentina

Treinta años no se cumplen todos los días. Y para celebrar este importante aniversario, Hamburgo Compañía de Seguros decidió compartir la emoción con quienes forman parte de su historia: sus seguidores y toda la comunidad futbolera.

Hoy 08:47

Con una acción inspirada en la pasión que une a millones de argentinos, la compañía lanzó el sorteo de 30 camisetas de la Selección Argentina, en una campaña especial bajo el lema “La ilusión nos une”.

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La iniciativa busca transformar este aniversario en una verdadera celebración colectiva, combinando el espíritu del fútbol, la cercanía con la gente y el agradecimiento por tres décadas de confianza y trayectoria.

¿Cómo participar?

Ser parte del sorteo es muy fácil:

* Seguir la cuenta de Instagram @hamburgo.seguros

* Darle “me gusta” al posteo del concurso

* Etiquetar amigos en los comentarios (cada comentario suma más oportunidades)

* Compartir la publicación en historias para duplicar las chances de ganar

Los ganadores se conocerán el próximo 26 de mayo a través de las redes oficiales de la compañía.

Con esta propuesta, Hamburgo Compañía de Seguros no solo celebra sus primeros 30 años, sino que también refuerza un valor que la acompaña desde sus inicios: estar cerca de las personas, compartiendo aquello que las emociona y las une.

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