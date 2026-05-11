Brutal entradera en González Catán: le destrozaron la cabeza con un martillo delante de su hijo de 4 años

Cuatro delincuentes ingresaron por los techos durante la madrugada y atacaron salvajemente al dueño de casa mientras mantenían cautiva a toda la familia.

Hoy 08:52

Una familia de González Catán vivió una madrugada de terror cuando cuatro delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en su casa, golpearon salvajemente al dueño con un martillo y encerraron a su pareja y a su hijo de 4 años. El violento asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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Según la investigación, los ladrones descendieron desde los techos y forzaron la entrada principal mientras las víctimas dormían.

El dueño de casa, de 27 años, fue el primero en despertarse por los ruidos y, al advertir la presencia de los intrusos, intentó resistirse pero lo redujeron a golpes: uno de los delincuentes le abrió la cabeza con un martillo y lo obligó a tirarse al piso, atándolo de las muñecas mientras duró el robo.

Después, los ladrones encerraron a la mujer y al chico en una habitación, mientras le exigían al padre que entregara “dólares y oro”.

“¡Un bebé de 4 años pasando esto por segunda vez! No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían, mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pende... menores de edad caigan así en plena madrugada”, escribió una de las víctimas en sus redes sociales, reflejando la desesperación y el miedo que vivieron.

Y completó: “Que esto no sea un caso en el que se dan vuelta y nadie mira. Queremos justicia, que agarren a los cuatro y no vuelva a pasarle esto a nadie más. Hoy fuimos nosotros, mañana pueden ser ustedes. Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo, estábamos en su pieza mientras uno nos apuntaba con un arma y los otros violentaban a mi pareja para que le dé dólares y oro. Ni siquiera pesos teníamos”.

Los delincuentes escaparon con dinero y objetos de valor. En tanto, el padre fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Tras el violento episodio, la Policía Bonaerense detuvo a dos menores de 14 y 16 años, acusados de participar en el hecho, que fue caratulado como robo agravado por el uso de arma, bajo la modalidad “entradera”.

Por estas horas, los investigadores trabajan intensamente para dar con los otros dos implicados, que permanecen prófugos.