La Selección Argentina ya tiene prelista para el Mundial 2026: los 55 nombres de Scaloni

La Selección Argentina ya tiene prelista oficial para el Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni envió formalmente a la FIFA la nómina de 55 futbolistas reservados para la próxima Copa del Mundo.
De esta lista preliminar saldrán los 26 jugadores que integrarán la convocatoria definitiva del seleccionado argentino. La nómina final deberá ser presentada como fecha límite el 30 de mayo y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del comienzo del torneo.
Entre los nombres aparecen los referentes habituales del ciclo, como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros campeones del mundo.
También hay nombres que llaman la atención y que buscarán meterse en la lista final, como Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni y Santiago Castro.
Ahora, la expectativa estará puesta en la decisión final de Scaloni, que deberá definir el plantel que buscará defender la corona mundial. Además, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución física de algunos futbolistas que arrastran molestias o vienen de recuperarse de lesiones.
Arqueros:
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
Walter Benítez - Crystal Palace FC
Facundo Cambeses - Racing Club
Santiago Beltrán - River Plate
Defensores:
Agustín Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemouth
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - SL Benfica
Germán Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian Romero - Tottenham Hotspur
Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe CF
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Marcos Acuña - River Plate
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Gabriel Rojas - Racing Club
Mediocampistas:
Máximo Perrone - Calcio Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodríguez - Valencia CF
Aníbal Moreno - River Plate
Milton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - FC Porto
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendía - Aston Villa
Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
Lionel Messi - Inter de Miami
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Tomás Aranda - Boca Juniors
Nicolás González - Atlético de Madrid
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Matías Soulé - AS Roma
Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
Gianluca Prestianni - SL Benfica
Santiago Castro - Bologna FC
Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino - Parma Calcio