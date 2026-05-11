Un muerto y nueve heridos en un choque múltiple en Ruta 9

Un camión, un micro de pasajeros, dos camionetas particulares y dos móviles policiales protagonizaron un siniestro fatal en el norte cordobés. Una mujer falleció y hay tres pasajeros en grave estado.

Hoy 10:01

La Ruta Nacional 9 Norte volvió a transformarse en el escenario de una tragedia vial.

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A la altura del kilómetro 885, un siniestro múltiple que involucró a seis vehículos dejó como saldo una mujer fallecida, nueve personas heridas —tres de ellas de gravedad— y un despliegue de emergencia sin precedentes en la zona de San José de la Dormida y Sebastián Elcano.

El hecho ocurrió a las 23:45 de este domingo. Por causas que la Policía Judicial intenta establecer, colisionaron un colectivo de la empresa Andesmar, un camión con acoplado, dos móviles policiales y dos camionetas particulares (una Fiat Toro y una Fiat Strada).

La peor parte se la llevó el camión con acoplado: el conductor resultó herido, pero su acompañante, una mujer mayor de edad, murió de forma instantánea en el lugar. Por otro lado, la situación del transporte de pasajeros es crítica: de los 35 ocupantes del micro, tres presentan lesiones de gravedad.

Las fuerzas de seguridad también sufrieron el impacto. Cinco efectivos policiales resultaron heridos: cuatro pertenecientes a la Dirección General de Policía Caminera y uno de la Departamental Río Seco.

El rescate demandó un trabajo coordinado entre el personal de los Cuarteles 7 y 8 y los Bomberos Voluntarios de Sebastián Elcano. Según el reporte oficial, todos los lesionados fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal del Norte de Río Seco.

En tanto, los ocupantes de las camionetas Fiat resultaron ilesos.

Hacia el final de la madrugada, las dotaciones de bomberos dieron por concluidas las tareas de rescate y remoción. Actualmente, el sector permanece bajo consigna policial a la espera de los peritos de la Policía Judicial, quienes determinarán la mecánica de este choque en cadena que vuelve a poner de luto a las rutas del norte cordobés.