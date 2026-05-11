Koino Yokan se une a Cruzando el Charco y presentan “Morirme con Vos”

Se trata de una canción de desamor que explora la intensidad de lo que queda cuando una historia termina, con un sonido que amplía su universo musical sin perder identidad.

Hoy 09:36

Koino Yokan presenta “Morirme con Vos”, una colaboración junto a Cruzando el Charco que une dos universos musicales para narrar una historia marcada por el desamor y la persistencia de un sentimiento que no se apaga del todo.

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En esta nueva canción, la sensibilidad característica de Koino Yokan se encuentra con el pulso directo de Cruzando el Charco, generando un punto de encuentro donde ambos estilos se potencian. La composición pone el foco en lo que queda después del final de una relación: ese amor que ya no está, pero que sigue presente como una huella emocional.

El tema marca además una evolución en el sonido de Koino Yokan, incorporando sintetizadores de aire casi celestial que amplían el clima y empujan a la banda hacia un terreno más expansivo. La melodía gana protagonismo y la intensidad crece a lo largo de la canción, consolidando una propuesta luminosa y melancólica a la vez.

El resultado es una canción que encuentra su lugar dentro del pop-rock actual con una identidad propia, destacándose por la química entre ambos proyectos y por la naturalidad del cruce artístico. “Morirme con Vos” se perfila como uno de los lanzamientos más resonantes del año dentro de la escena nacional.

La nueva canción podrá escucharse en vivo por primera vez el próximo 23 de mayo, cuando Koino Yokan regrese al C Art Media en formato banda completa, en un show que promete recorrer la potencia y la sensibilidad que caracterizan su presente artístico.

En este contexto, la colaboración refuerza el crecimiento y la expansión del proyecto, consolidando a Koino Yokan como una banda en movimiento constante, abierta al cruce con otros artistas y a la búsqueda de nuevas sonoridades.