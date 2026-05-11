El vuelco de un camión cargado con soja alteró la calma en la zona norte de la ciudad

El siniestro se registró en la rotonda de Madre de Ciudades y ruta 211. El vehículo provenía de Tucumán y se dirigía hacia Beltrán.

Hoy 07:38

Un camión cargado con soja volcó su acoplado en la zona norte de la ciudad de Santiago del Estero, en la intersección de la rotonda de Madre de Ciudades y ruta 211.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el transporte había partido desde Tucumán y tenía como destino la ciudad de Beltrán.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y el acoplado del camión terminó volcando sobre la calzada, provocando el derrame de la carga.

En el lugar trabajó personal policial y se aguardaban tareas para remover el vehículo y despejar la zona afectada. No trascendieron, en principio, detalles sobre personas lesionadas.