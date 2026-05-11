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El vuelco de un camión cargado con soja alteró la calma en la zona norte de la ciudad

El siniestro se registró en la rotonda de Madre de Ciudades y ruta 211. El vehículo provenía de Tucumán y se dirigía hacia Beltrán.

Hoy 07:38
vuelco de un camión con soja

Un camión cargado con soja volcó su acoplado en la zona norte de la ciudad de Santiago del Estero, en la intersección de la rotonda de Madre de Ciudades y ruta 211.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el transporte había partido desde Tucumán y tenía como destino la ciudad de Beltrán.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y el acoplado del camión terminó volcando sobre la calzada, provocando el derrame de la carga.

En el lugar trabajó personal policial y se aguardaban tareas para remover el vehículo y despejar la zona afectada. No trascendieron, en principio, detalles sobre personas lesionadas.

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