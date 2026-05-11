Coco, el perro que se volvió famoso durante un partido en Argentina

Coco, un perro mestizo de ocho meses, se volvió viral tras interrumpir un partido de fútbol entre Rosario Central y Tigre en Argentina, generando risas y simpatía entre los aficionados.

Hoy 10:13

Durante un partido de fútbol muy esperado entre Rosario Central y Tigre, un perro mestizo llamado Coco sorprendió a todos al irrumpir en el campo de juego, causando una breve interrupción del encuentro.

A los 12 minutos del primer tiempo, cuando Tigre se encontraba en un ataque, el partido tuvo que detenerse debido a la aparición inesperada de Coco, quien eludió los intentos de captura tanto de jugadores como de personal de seguridad.

Los aficionados no pudieron contener la risa y comenzaron a animar al perro con gritos de “¡Olé, olé, olé!”, creando un ambiente festivo en el estadio mientras el partido se detenía.

La historia de Coco se vuelve aún más interesante al saber que, según su dueña, Julie, el cachorro de ocho meses se escapó de su hogar por un descuido. La búsqueda fue intensa, pero la sorpresa llegó al verlo en un video viral corriendo libremente en la cancha.

“Lo buscamos por todos lados y lo encontramos en un video en el que estaba en la cancha”, declaró Julie a TN, manifestando su asombro ante la situación inesperada.

Afortunadamente, una persona llamada Cami se hizo cargo de Coco hasta que fue devuelto a su hogar, garantizando que el perro regresara sano y salvo tras su aventura.

Julie, entre risas, pidió disculpas por la interrupción del partido, pero se mostró aliviada de que su amado perro estuviera de vuelta: “Una disculpa a los jugadores, pero lo importante es que Coco ya está otra vez en casa”.