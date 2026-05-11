Elle Fanning explicó por qué no tuvo reparos en hacer desnudos para “Margo tiene problemas de dinero”

La actriz señaló que su experiencia previa en otra serie fue clave para afrontar las escenas de mayor exposición en su nuevo proyecto.
La actriz Elle Fanning se refirió a su trabajo en la serie Margo tiene problemas de dinero, donde interpreta a una madre joven que recurre a OnlyFans como alternativa frente a sus dificultades económicas.
En ese contexto, Fanning explicó por qué no tuvo reparos en realizar las escenas de mayor exposición física que exige el personaje. Según indicó, su paso por The Great fue determinante para encarar este tipo de desafíos.
“Creo que dejé eso atrás con The Great. Fue como decir ‘ya hice todo esto antes’”, sostuvo la actriz al ser consultada sobre este aspecto de su actuación.
Fanning protagonizó The Great en 2020, cuando tenía 22 años, en una ficción inspirada en la figura de Catalina la Grande. De acuerdo con sus propias declaraciones, esa experiencia le permitió adquirir mayor naturalidad y confianza frente a este tipo de escenas.
La actriz, que recientemente fue nominada a los Premios Oscar por Valor sentimental, encabeza ahora esta nueva producción, que se centra en las decisiones personales y económicas de su personaje dentro del entorno digital.