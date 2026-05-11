Sumampa se prepara para una nueva edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo

La localidad será sede el próximo 25 de mayo en el Camping Municipal, con miles de litros de locro y kilos de asado, además de propuestas culturales, ferias y espectáculos en vivo.

Hoy 10:48

La ciudad de Sumampa ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición del tradicional Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo, que este año celebrará su XI edición el próximo 25 de mayo en el Camping Municipal, en una jornada que promete reunir a miles de visitantes de todo el país.

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El evento, que nació en 2015 con el objetivo de revalorizar las tradiciones patrias y regionales, se ha consolidado como una de las celebraciones gastronómicas y culturales más importantes de la provincia, con una convocatoria que crece año tras año.

En esta oportunidad, participarán más de 100 equipos provenientes de distintas provincias argentinas, que competirán elaborando las comidas típicas del encuentro: locro criollo y asado con cuero. Se estima la preparación de más de 8.000 litros de locro y alrededor de 8.000 kilos de asado, en un predio abierto de 4 hectáreas con acceso libre y gratuito.

La jornada incluirá además el tradicional acto protocolar con desfile cívico-militar, la presencia de autoridades provinciales y locales, instituciones educativas, academias de danza, agrupaciones gauchas y fuerzas vivas de toda la región.

El cronograma oficial dará inicio a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera en el mástil del camping, seguido por la recepción de delegaciones y el acto central a las 9. A partir de las 10 comenzará el concurso gastronómico, mientras que desde las 11 se desarrollarán espectáculos artísticos en vivo.

Al mediodía se realizará la presentación de los platos de locro y a las 13 la presentación de asado con cuero, en paralelo a las actividades culturales y recreativas. La tradicional carrera de burros está prevista para las 14, mientras que la premiación se llevará a cabo a las 19:30. El cierre del evento incluirá más shows musicales hasta la madrugada.

El predio del Camping Municipal, que con el paso de los años fue ampliado y mejorado con quinchos, hornos de barro, asadores, juegos infantiles y un gran escenario, se convierte cada 25 de mayo en un punto de encuentro cultural y turístico de gran impacto regional.

Sumampa vuelve a apostar así a una celebración que combina gastronomía, tradición, turismo y cultura popular, consolidándose como una de las fiestas patrias más convocantes del interior del país.