EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:14

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 12 de mayo: de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de La Banda (comprendido entre Rivadavia, F. Alcorta, Guemes y Ameghino).

Miércoles 13 de mayo: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini) y Ardiles (dpto. Banda) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrio 8 de Abril, Belgrano y el Palomar de la ciudad Capital.

