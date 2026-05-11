Alerta de ARCA por estafas digitales vinculadas a compras en SHEIN y TEMU

El objetivo principal es generar preocupación y apuro en la persona para que actúe rápidamente sin verificar si el mensaje es verdadero. Muchas veces, estos correos llegan justo cuando el usuario está esperando novedades reales sobre una compra, por lo que el engaño puede resultar más creíble.
Para que la estafa parezca real, los delincuentes usan logos similares a los oficiales, nombres de organismos públicos, colores institucionales y hasta algunos fragmentos de datos personales reales.
Además, suelen incluir botones o enlaces que redirigen a páginas falsas donde solicitan:
- datos bancarios
- números de tarjetas
- claves personales
- información del DNI
- usuarios y contraseñas
En otros casos, también pueden pedir que la persona descargue archivos adjuntos o complete formularios falsos vinculados al supuesto envío retenido.
Desde ARCA remarcaron que estas comunicaciones no pertenecen al organismo y que forman parte de maniobras de phishing, un método utilizado para robar información personal y financiera.
El organismo fue directo al explicar que no solicita pagos ni datos personales por correo electrónico, tampoco envía links para liberar paquetes retenidos, ni pide transferencias bancarias relacionadas con compras internacionales.
ARCA recordó que las comunicaciones oficiales vinculadas con operaciones aduaneras o trámites de contribuyentes se realizan únicamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Además, también desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas retenciones masivas de compras realizadas en SHEIN y Temu o nuevos requisitos obligatorios de último momento para liberar envíos.
Ante este tipo de mensajes, ARCA recomienda no hacer click en enlaces, ni descargar archivos adjuntos. También aconseja no compartir datos personales, bancarios o información sensible aunque el correo parezca oficial.
Algunas señales que pueden ayudar a identificar una estafa son:
- errores de redacción o traducción
- direcciones de mail extrañas
- pedidos urgentes de dinero
- amenazas de bloqueo o pérdida del paquete
- links sospechosos
- solicitudes de claves o datos bancarios
En caso de duda, lo recomendable es ingresar directamente a los canales oficiales del organismo y evitar acceder desde enlaces enviados por correo o mensajes.
Los expertos recomiendan mantener ciertas medidas básicas de seguridad para evitar caer en engaños digitales relacionados con compras online.
Entre las principales recomendaciones aparecen:
- verificar siempre el remitente del correo
- no ingresar datos personales desde enlaces desconocidos
- utilizar contraseñas seguras
- evitar descargar archivos sospechosos
- revisar los movimientos bancarios frecuentemente
También se aconseja mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de ARCA y de las plataformas donde se realizaron las compras.
Con el crecimiento de las compras internacionales, este tipo de estafas comenzó a multiplicarse. Por eso, prestar atención a los mensajes recibidos y evitar compartir información sensible es clave para proteger los datos personales y el dinero.