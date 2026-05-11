Una turista francesa dio positivo de hantavirus tras ser evacuada del crucero y crece la alerta en Europa

La mujer había viajado a bordo del MV Hondius y presentó síntomas durante el vuelo de repatriación. Francia identificó 22 contactos cercanos, mientras Australia y Reino Unido reforzaron los aislamientos de pasajeros evacuados.

Hoy 08:28

Una turista francesa que viajó a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, dio positivo de la variante andina de la enfermedad durante su regreso al país, según informó este lunes la ministra de Salud francesa, Stephanie Rist.

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La mujer formaba parte del grupo de cinco ciudadanos franceses evacuados del crucero y repatriados a su país el domingo. De acuerdo con lo informado, comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación y su estado empeoró durante la noche.

Ante esta situación, fue trasladada a un hospital especializado en enfermedades infecciosas para recibir tratamiento.

La ministra francesa también confirmó que fueron identificados 22 contactos cercanos de casos de hantavirus en Francia, quienes deberán permanecer aislados como medida preventiva.

El caso encendió las alarmas en Europa, mientras distintos países avanzan con protocolos sanitarios para contener posibles contagios entre pasajeros que estuvieron a bordo del crucero.

Australia y Reino Unido reforzaron los aislamientos

En Australia, los ciudadanos repatriados del MV Hondius deberán permanecer en cuarentena en un centro de Perth durante al menos tres semanas, según informó el ministro de Salud australiano, Mark Butler.

Se trata de cuatro ciudadanos australianos y un residente permanente que partieron desde Tenerife, en las Islas Canarias, en un vuelo fletado por el Gobierno con destino a Australia Occidental. En el grupo también viajó un ciudadano neozelandés.

Según las autoridades, ninguno de los repatriados presenta síntomas hasta el momento, aunque permanecerán bajo seguimiento médico. El período de aislamiento inicial cubre parte de la incubación del hantavirus, que puede extenderse hasta 42 días.

El grupo será trasladado al centro de cuarentena de Bullsbrook, mientras las autoridades sanitarias evaluarán si el aislamiento debe extenderse más allá de las tres semanas.

En tanto, en Reino Unido, veinte ciudadanos británicos evacuados del crucero fueron aislados en el Hospital Arrowe Park, en Wirral, al noroeste de Inglaterra, tras regresar el domingo.

Los pasajeros aterrizaron en Manchester y fueron trasladados en colectivo al centro médico, donde permanecerán bajo observación durante 72 horas. Si no presentan síntomas, podrán regresar a sus hogares, aunque deberán continuar con autoaislamiento durante otros 42 días.

El brote vinculado al MV Hondius dejó al menos ocho casos confirmados o sospechosos y tres fallecimientos registrados. Como parte de las medidas de respuesta, el Gobierno británico también desplegó un equipo militar y médico especializado en Tristan da Cunha, en el Atlántico Sur, luego de que un ciudadano británico diera positivo en la isla.

Los hantavirus se transmiten principalmente a través de roedores infectados y pueden causar cuadros respiratorios o renales graves. Pese a las medidas de prevención adoptadas, las autoridades sanitarias remarcaron que el riesgo para la población general continúa siendo muy bajo.