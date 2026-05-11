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Clima ideal en La Banda: el sol y temperaturas suaves marcan el día de hoy Lunes 11 de mayo de 2026

Los bandeños disfrutan de un inicio de semana soleado con temperaturas que van en aumento. El clima se mantendrá agradable en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima soleado y fresco, con una temperatura actual de 0.1 °C, aunque la sensación térmica es de -3.3 °C. La humedad se encuentra en un sorprendente 100%, lo que podría generar una leve sensación de frío en las primeras horas del día.

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A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20.7 °C, brindando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Los bandeños podrán aprovechar este clima ideal para actividades recreativas.

El viento sopla desde el NNE a una velocidad de 10.4 km/h, lo que ayudará a aliviar un poco la sensación de calor en las horas pico. Este tipo de clima es perfecto para los que buscan salir y disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por el frío invernal.

Para mañana, martes 12 de mayo de 2026, las condiciones seguirán siendo soleadas, con una mínima de 8.7 °C y una máxima de 23.1 °C. Sin dudas, será otro día con temperaturas agradables para los bandeños.

El miércoles 13 de mayo se anticipa un clima similar, con temperaturas que oscilarán entre 10.3 °C y 24.2 °C. Por lo tanto, los bandeños pueden esperar un inicio de semana con sol y temperaturas en ascenso, ideales para disfrutar del aire libre.

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