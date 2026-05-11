Cómo identificar un auto tocado a simple vista

Detectar si un auto está 'tocado' puede ahorrarte sorpresas desagradables. Según un estudio de 2021, el 30% de los autos en circulación presentan algún tipo de manipulación en su estado original.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios incluye una amplia gama de cuestiones que pueden ser de interés general, y uno de los aspectos más relevantes en el ámbito automovilístico es la detección de autos 'tocados'. Estos vehículos, que han sido manipulados o alterados, pueden presentar serios riesgos para la seguridad de sus ocupantes y otros conductores.

Una de las señales más claras de que un auto está 'tocado' es la inconsistencia en su pintura. Si notas diferencias en el color o el acabado de la pintura, podría ser indicativo de que el vehículo ha sufrido reparaciones tras un accidente. Esta alteración puede no solo ser estética, sino que puede esconder daños estructurales más graves.

Otro signo a tener en cuenta es el estado de los espacios entre paneles. Si observas que las puertas, el capó o el maletero no cierran correctamente o tienen un desajuste en la separación, es probable que el auto haya sido reparado de manera incorrecta tras un impacto.

Los números de identificación del vehículo (VIN) son esenciales para rastrear el historial de un auto. Si al verificar el VIN encuentras discrepancias con la documentación, puede ser un claro indicativo de que el vehículo ha sido manipulado o incluso robado.

Además, prestar atención a los ruidos extraños al conducir es fundamental. Un auto que emite sonidos inusuales puede tener problemas mecánicos ocultos, lo que podría ser resultado de una reparación mal realizada o de un intento de ocultar un daño mayor.

Finalmente, no subestimes la importancia de realizar una inspección técnica profesional. Los mecánicos tienen un ojo entrenado para detectar alteraciones en los vehículos que el propietario promedio puede pasar por alto. Es recomendable llevar a cabo esta revisión antes de adquirir un auto usado.