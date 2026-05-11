Joe Jonas elogia a Tini Stoessel tras su actuación memorable

El cantante Joe Jonas elogió a Tini Stoessel después de su impresionante actuación junto a los Jonas Brothers en Buenos Aires, donde la artista expresó su emoción por cumplir un sueño.

Hoy 06:41

A solo 24 horas de haber realizado un sueño, Tini Stoessel aún no puede creer la experiencia vivida en el escenario junto a los Jonas Brothers. La artista, que desde pequeña admiraba a la famosa banda estadounidense, compartió su emoción en redes sociales, reflexionando sobre la magnitud de este momento inolvidable.

En su publicación, Tini mencionó: “Mi niña interior no sé si algún día entenderá lo que pasó anoche. Tengo muchos sentimientos, pienso en cuánto los admiro, en cuántas horas me pasé cantando sus canciones frente al espejo”. Este testimonio resuena profundamente con sus seguidores, quienes han sido testigos de su trayectoria.

Además, Tini compartió sus experiencias tras bastidores, comentando que “ayer conocí a tres chicos que más allá del talento que tienen, fueron tan amorosos en todos los aspectos”. Su agradecimiento hacia los Jonas Brothers fue palpable: “Cumplieron un sueño que nunca pensé que fuese a hacerse realidad”.

Joe Jonas, en un gesto que conmovió a los fans, expresó en redes: “Qué honor tan grande cantar con vos”. Este comentario fue acompañado de reacciones de otras celebridades como María Becerra y Rodrigo De Paul, quienes también celebraron esta colaboración.

Tini fue la gran sorpresa del concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde interpretó dos canciones que deslumbraron al público: el clásico “This Is Me” y su éxito “Cupido”. La ovación del público fue un claro indicador de la conexión que Tini logró establecer con los presentes.

La anticipación por el show creció desde horas antes, cuando los Jonas Brothers compartieron un video en sus redes, insinuando la participación de Tini. La emoción se intensificó cuando Joe Jonas anunció una invitada especial, aumentando las expectativas entre los fans.

El interés de los Jonas Brothers en colaborar con artistas latinos, como Tini Stoessel, se había mencionado anteriormente, lo que añade una capa de significado a esta actuación. Joe Jonas destacó durante una entrevista la calidad de la música sudamericana, y tanto él como su hermano Kevin expresaron su deseo de trabajar con más talentos de la región.