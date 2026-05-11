Dos heridos tras un fuerte accidente entre un auto y una camioneta en Ruta 34

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 618 y uno de los conductores debió ser derivado al CIS Banda debido a las lesiones sufridas.

Hoy 13:49

Un accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 618, donde un automóvil y una camioneta protagonizaron una fuerte colisión por causas que son materia de investigación.

La información y las imágenes del siniestro fueron enviadas al WhatsApp de las noticias de Diario Panorama (3855 79-5000) por lectores que circulaban por la zona al momento del hecho.

Tras el impacto, ambos conductores fueron auxiliados y trasladados al hospital de Garza para recibir atención médica. Según se informó, el conductor del automóvil fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración, por lo que posteriormente debió ser derivado al CIS Banda para una mejor asistencia.

En tanto, el conductor de la camioneta presentó un pico de presión y permaneció bajo observación médica.

Personal policial trabajó en el lugar del accidente para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.