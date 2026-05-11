Reiniciaron los encuentros del proyecto “Acompañarnos” en la ciudad de La Banda

La iniciativa brinda un espacio terapéutico y gratuito para mujeres que atravesaron situaciones de violencia por motivos de género. Las reuniones se realizan en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”.

Hoy 13:30

El día viernes, se reanudaron los encuentros del proyecto “Acompañarnos”, impulsado por la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda.

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Esta actividad se realizó en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” y consiste en un grupo de ayuda terapéutica para mujeres que hayan sufrido situaciones de violencia por motivos de género.

Este espacio es gratuito y seguro dónde las participantes pueden hablar sobre sus experiencias, preocupaciones y proyectos de vida, conformando así una red de apoyo mutuo.

Por el momento, los encuentros se realizarán los días viernes, a las 15, en la biblioteca mencionada situada en la intervención de las calles Alberdi y Soler, en la ciudad de La Banda.

En la ocasión, la profesora de Educación Para la Salud, Magdalena Muñoz Paso, explicó lo siguiente: “Esta actividad consiste en un espacio de ayuda terapéutica para mujeres, quienes deciden o consideran tener un espacio para poder hablar, poder expresarse, hablar de sus emociones, de su salud integral y de sus proyectos.

Este tiene como objetivo poder acompañar a todas las mujeres porque entendemos que necesitamos de un espacio en el cual nos podamos sentir contenidas, acompañadas y sobre todo no juzgadas”.

Por su parte, la Educadora Para la Salud, María Lucía Escobar, agregó: “Por el momento, tenemos estipulado reunirnos los días viernes, a las 15, en la Biblioteca Popular de “Juan Bautista Alberdi”, situada en calle Alberdi y Soler, en la ciudad de La Banda.

Luego, durante las reuniones generamos conversaciones con las chicas que vienen asistiendo y ponemos en consideración los días y los horarios para que puedan asistir sin ningún tipo de problema”.

Finalmente, Magdalena Muñoz Paso, destacó: “Este es un espacio garantizado por la municipalidad, también gracias a la gestión del intendente Roger Nediani, hoy tenemos una Dirección de Género funcionando a pleno en la municipalidad de La Banda.

Es muy importante mencionar esto porque no dejamos de lado a ninguna mujer en todas sus etapas, en todos sus procesos, entendiendo que somos parte fundamental de la sociedad y somos quienes también llevamos adelante cada uno de los proyectos, de las ideas, etc.

Así que más que agradecidas por la gestión, por pensar en nosotras y sobre todo considerarnos y tenernos siempre ahí a la par, escuchándonos. Y llevando a cabo nuestras ideas y nuestros proyectos”.