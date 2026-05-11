Reiniciaron los encuentros del proyecto “Acompañarnos” en la ciudad de La Banda

La iniciativa brinda un espacio terapéutico y gratuito para mujeres que atravesaron situaciones de violencia por motivos de género. Las reuniones se realizan en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”.
El día viernes, se reanudaron los encuentros del proyecto “Acompañarnos”, impulsado por la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda.
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Esta actividad se realizó en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” y consiste en un grupo de ayuda terapéutica para mujeres que hayan sufrido situaciones de violencia por motivos de género.
Este espacio es gratuito y seguro dónde las participantes pueden hablar sobre sus experiencias, preocupaciones y proyectos de vida, conformando así una red de apoyo mutuo.
Por el momento, los encuentros se realizarán los días viernes, a las 15, en la biblioteca mencionada situada en la intervención de las calles Alberdi y Soler, en la ciudad de La Banda.
En la ocasión, la profesora de Educación Para la Salud, Magdalena Muñoz Paso, explicó lo siguiente: “Esta actividad consiste en un espacio de ayuda terapéutica para mujeres, quienes deciden o consideran tener un espacio para poder hablar, poder expresarse, hablar de sus emociones, de su salud integral y de sus proyectos.
Este tiene como objetivo poder acompañar a todas las mujeres porque entendemos que necesitamos de un espacio en el cual nos podamos sentir contenidas, acompañadas y sobre todo no juzgadas”.
Por su parte, la Educadora Para la Salud, María Lucía Escobar, agregó: “Por el momento, tenemos estipulado reunirnos los días viernes, a las 15, en la Biblioteca Popular de “Juan Bautista Alberdi”, situada en calle Alberdi y Soler, en la ciudad de La Banda.
Luego, durante las reuniones generamos conversaciones con las chicas que vienen asistiendo y ponemos en consideración los días y los horarios para que puedan asistir sin ningún tipo de problema”.
Finalmente, Magdalena Muñoz Paso, destacó: “Este es un espacio garantizado por la municipalidad, también gracias a la gestión del intendente Roger Nediani, hoy tenemos una Dirección de Género funcionando a pleno en la municipalidad de La Banda.
Es muy importante mencionar esto porque no dejamos de lado a ninguna mujer en todas sus etapas, en todos sus procesos, entendiendo que somos parte fundamental de la sociedad y somos quienes también llevamos adelante cada uno de los proyectos, de las ideas, etc.
Así que más que agradecidas por la gestión, por pensar en nosotras y sobre todo considerarnos y tenernos siempre ahí a la par, escuchándonos. Y llevando a cabo nuestras ideas y nuestros proyectos”.