"El Colegio de Médicos salió de un déficit de casi 300 millones y hoy tiene superávit"

Sebastián Oddo, presidente electo del Colegio de Médicos destacó el ordenamiento financiero, planteó una política de austeridad y se refirió a la relación con obras sociales y al contexto actual del sistema de salud.

Hoy 13:48

El presidente electo del Colegio de Médicos, Sebastián Oddo, visitó los estudios de Radio Panorama, donde analizó la situación institucional tras las elecciones en las que la lista Unidad Médica se impuso con 258 votos frente a los 149 obtenidos por Compromiso Médico.

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En ese marco, Oddo remarcó el proceso de ordenamiento económico de la institución. “En este momento el colegio tiene un pequeño superávit, que para una institución que mueve tanto dinero es poco, pero estuvo en rojo de casi 300 millones, ahora está todo saneado y la idea es continuar con esa política, con una premisa de no gastar en lo que no es indispensable”, expresó.

En relación al vínculo con las obras sociales, el dirigente señaló que se mantiene un diálogo permanente. “El colegio también invita a los presidentes de las sociedades científicas para que planteen sus necesidades. Como en toda negociación, habitualmente terminamos en acuerdos justos, donde las dos partes se sienten ganadoras. Se hace de forma periódica, teniendo en cuenta la economía”, indicó.

Oddo también se refirió a la colegiación médica y aclaró que no es obligatoria en todos los casos. “Ser socio no es una imposición. El Consejo Médico otorga la matrícula. Si usted quiere trabajar con obras sociales tiene que colegiarse, pero quien viene de afuera o recién termina una especialidad no puede ser obligado. Ahí es donde el colegio deberá tener alguna política de seducción para que sea conveniente”, sostuvo.

Por otra parte, describió la situación actual del sistema sanitario, donde se observa un cambio en la demanda. “A nivel hospitalario se ve un incremento de la consulta y a nivel privado una disminución. El Colegio Médico, como institución intermedia de la salud, está a disposición, pero no tiene injerencia directa en la atención, sino que es donde el médico colegiado realiza su facturación a través de la obra social”, explicó.

Finalmente, el presidente electo aseguró que la gestión buscará mantener la línea de austeridad de la actual conducción. “La política es seguir con lo que se viene haciendo, con criterios de austeridad y lineamientos que han funcionado, ya que se salió de un déficit importante para alcanzar un superávit que a futuro buscaremos mejorar”, concluyó.