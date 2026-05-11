Eduardo Coudet confirmó el regreso de Armani a la convocatoria de River

El histórico arquero volverá a estar disponible ante Gimnasia, aunque Santiago Beltrán seguirá como titular tras su gran actuación frente a San Lorenzo.

Hoy 13:56

En medio de la alegría por la épica clasificación ante San Lorenzo, el entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, confirmó una noticia muy esperada por el mundo millonario: Franco Armani volverá a integrar la lista de convocados para el partido del miércoles frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura.

“El miércoles ya Franco puede estar a disposición”, aseguró el Chacho en conferencia de prensa. De esta manera, el campeón del mundo regresará al banco de suplentes luego de varios meses marcados por las lesiones. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que el arco seguirá siendo de Santiago Beltrán, una de las grandes apariciones del año en Núñez.

Desde su llegada al club en 2018, Franco Armani fue un indiscutido en River. Referente, capitán y figura de múltiples títulos, el arquero jamás había visto comprometido su lugar. Pero el 2026 estuvo lejos de ser sencillo para el Pulpo, que sufrió un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles y posteriormente una fibrosis que lo alejaron de las canchas prácticamente toda la temporada.

El experimentado arquero apenas disputó los primeros 45 minutos en la derrota frente a Vélez Sarsfield el pasado 22 de febrero y desde entonces no volvió a atajar. Ahora, tras superar los problemas físicos, apunta a sumar minutos nuevamente y podría reaparecer el 20 de mayo ante Bragantino por la Copa Sudamericana en el Monumental.

Mientras tanto, el gran protagonista bajo los tres palos es Santiago Beltrán. El juvenil de 21 años aprovechó su oportunidad y se convirtió en una de las revelaciones del fútbol argentino. Ante San Lorenzo fue determinante tanto en el partido como en la definición por penales, consolidando un presente inesperado que lo llevó a quedarse con el puesto.

Eduardo Coudet no dudó en elogiar al joven arquero y destacó su personalidad en un club de máxima exigencia. “Lo que más destaco es que es un arquero de equipo grande. Sacó la que tenía que sacar y los penales. Es muy complejo ser arquero en un equipo al que le patean poco. Lo está haciendo muy bien”, remarcó el entrenador millonario.