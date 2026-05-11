Se confirmó la dura lesión de Adam Bareiro: cuánto tiempo estará sin jugar en Boca

De esta manera, quedó prácticamente descartado para el partido ante Cruzeiro del próximo 19 de mayo por la Copa Libertadores y también corre serio riesgo su presencia frente a Universidad Católica el 28 de mayo.

Hoy 14:27

La eliminación de Boca Juniors frente a Huracán por el Torneo Apertura dejó consecuencias fuertes puertas adentro. Además del golpe deportivo, el equipo de Claudio Úbeda sufrió una baja muy sensible: Adam Bareiro padeció dos desgarros y estará fuera de las canchas por varias semanas.

Aunque todavía resta el parte médico oficial, en el club ya saben que el delantero paraguayo sufrió lesiones en el aductor derecho y en la zona abdominal. De esta manera, quedó prácticamente descartado para el partido ante Cruzeiro del próximo 19 de mayo por la Copa Libertadores y también corre serio riesgo su presencia frente a Universidad Católica el 28 de mayo.

La lesión ocurrió en una acción desafortunada durante el partido frente a Huracán. Luego de intentar una pirueta dentro del área, Bareiro quedó tendido en el césped con visibles gestos de dolor. Intentó continuar, pero rápidamente volvió a caer al piso y explotó de bronca. “Mierda, la puta madre. No lo puedo creer”, se escuchó decir al atacante mientras era asistido a un costado del campo de juego.

Incluso, al pasar cerca del banco de suplentes, lanzó otra frase que encendió todas las alarmas: “Se me soltó algo”. Desde ese momento, el cuerpo técnico encabezado por Úbeda asumió que se trataba de una lesión muscular importante y ahora espera la confirmación oficial sobre los tiempos exactos de recuperación.

Con un plazo mínimo estimado de tres a cuatro semanas, el panorama no es alentador para el Xeneize. El cuerpo técnico ya analiza variantes para reemplazar a un futbolista que rápidamente se había transformado en una pieza clave del equipo.

La primera opción es Milton Giménez, quien justamente ingresó en lugar de Bareiro ante Huracán y terminó marcando un gol. El ex Banfield atraviesa un buen momento y suma cuatro tantos en los últimos seis encuentros, convirtiéndose en el delantero con mayor presencia ofensiva del plantel.

La otra alternativa que maneja el entrenador es reubicar a Miguel Merentiel como referencia de área y darle ingreso a Exequiel Zeballos para acompañarlo en ataque. Mientras tanto, en Boca Juniors todos lamentan una baja que llega en el momento más importante de la temporada.