Old Lions jugará la Súper Liga de Hockey en Rosario

Las santiagueñas tendrán acción del 13 al 17 de mayo en uno de los torneos más importantes del país.

Hoy 15:06

Old Lions Rugby Club afrontará una nueva e importante experiencia a nivel nacional cuando dispute la Súper Liga de Hockey, certamen que se llevará a cabo del 13 al 17 de mayo en la ciudad de Rosario.

Las chicas del conjunto santiagueño viajan con la ilusión de competir entre los mejores equipos del país y seguir dejando en lo más alto al hockey provincial en una competencia de máxima exigencia.

En la fase de grupos, Old Lions Rugby Club integrará la Zona B y enfrentará a Old Resian A, Uru Curé Rugby Club y MDP Club, buscando avanzar a las instancias decisivas del torneo.

El debut será el miércoles 13 de mayo frente a Old Resian “A” desde las 17:20 en el Estadio Luciana Aymar. Luego, el jueves 14 de mayo, las santiagueñas se medirán ante Uru Curé R.C a partir de las 19:00, nuevamente en el mismo escenario.

La fase de grupos se cerrará el viernes 15 de mayo, cuando Old Lions enfrente a MDP Club desde las 17:20, otra vez en el Estadio Luciana Aymar, uno de los escenarios más emblemáticos del hockey argentino.

Serán días de mucho compromiso, intensidad y trabajo en equipo para las jugadoras del elenco santiagueño, que volverán a medirse en la élite del hockey argentino con el objetivo de seguir creciendo y sumando experiencia en competencias nacionales.