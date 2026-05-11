Le concedieron la prisión domiciliaria a Julio De Vido y dejará la cárcel de Ezeiza

El exministro de Planificación cumple condena por la Tragedia de Once, donde fue hallado culpable de fraude al Estado. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal tras un reciente problema de salud.

Hoy 15:10

Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci revocaron la decisión del Tribunal Oral Federal que negó la prisión domiciliaria de exministro Julio De Vido, y ordenaron que el exfuncionario continúe cumpliendo la condena en su casa.

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Los camaristas pusieron el foco en el reciente infarto que sufrió De Vido el 1 de abril, que derivó en una angioplastia con colocación de stent, y en los informes médicos que advirtieron que el exministro, de 76 años, presenta un “alto riesgo cardiovascular”, con patologías complejas como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.