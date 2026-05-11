Shakira lanza adelanto de Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026

Shakira ha revelado un adelanto de su colaboración con Burna Boy, titulado Dai Dai, que formará parte de la banda sonora oficial del Mundial 2026, programado para estrenarse el 14 de mayo.

Hoy 15:28

El Mundial 2026 se acerca y Shakira ha sorprendido a sus seguidores con un adelanto de su nueva canción titulada Dai Dai, una colaboración con el destacado artista nigeriano Burna Boy.

La cantante colombiana, reconocida por sus éxitos globales, ha compartido un fragmento de la banda sonora oficial en un video filmado en el emblemático Estadio Maracaná de Brasil, un lugar icónico en la historia del fútbol.

El término Dai tiene un significado inspirador; en italiano, se utiliza como expresión de aliento, similar a decir “vamos, vamos” o el “dale, dale” que se escucha en el Río de la Plata.

La canción se lanzará oficialmente el 14 de mayo y en su estribillo, Shakira refuerza el mensaje de motivación colectiva con las frases: “Dai, dai, vamos, dale, dale, vamos”, creando un llamado a la unidad.

En la letra, la artista refleja su esencia con frases como: “Supe desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”, que resuenan con su trayectoria personal.

El videoclip, filmado en el Maracaná, es un homenaje a un estadio que ha sido testigo de grandes momentos en la historia del fútbol, donde Uruguay y Alemania se consagraron campeones en diferentes años.

El Mundial de Fútbol 2026, que dará inicio el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, será un evento histórico al contar con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.