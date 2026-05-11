El duro descargo de Malcorra tras la eliminación de Independiente: “De ir para atrás nunca”

El volante rompió el silencio luego de las críticas recibidas por los hinchas del Rojo tras la derrota ante Rosario Central en los playoffs del Torneo Apertura.

Hoy 15:45

La eliminación de Independiente en los playoffs del Torneo Apertura dejó un clima caliente entre los hinchas y uno de los principales apuntados fue Ignacio Malcorra. El experimentado volante decidió salir al cruce de las críticas y publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

“Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás NUNCA”, escribió el mediocampista, visiblemente molesto por las acusaciones que surgieron tras la derrota frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

La bronca de los hinchas nació principalmente por una jugada puntual ocurrida a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el partido todavía estaba empatado. Malcorra armó una pared con Matías Abaldo, superó a Franco Ibarra y quedó mano a mano frente a Jeremías Ledesma. Sin embargo, dudó entre asistir a Gabriel Ávalos o definir al arco y terminó sacando un remate débil que controló sin problemas el arquero canalla.

Esa acción generó sospechas en parte de los fanáticos por el pasado reciente del futbolista en Rosario Central, algo que el volante rechazó de manera contundente. “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero”, explicó en su publicación.

El ex volante canalla llegó a Independiente a comienzos de 2026 luego de quedar libre justamente de Rosario Central. Su incorporación generó mucha expectativa en Avellaneda por el gran nivel que había mostrado en el Canalla, aunque nunca logró repetir aquellas actuaciones en el Rojo.

“Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo. Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando”, cerró el futbolista en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Más allá de la polémica jugada, muchos hinchas ya venían cuestionando el rendimiento de Ignacio Malcorra durante el semestre. Si bien había dejado buenas sensaciones en los amistosos de pretemporada disputados en Uruguay, su nivel en la Liga Profesional de Fútbol estuvo lejos de las expectativas que generó su llegada a Independiente.