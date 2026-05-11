Mariano Soso dejó de ser el entrenador de Defensa y ya son 12 los técnicos que dejaron su cargo

Defensa y Justicia confirmó este lunes el final del ciclo de Mariano Soso como entrenador del primer equipo. Después de varios días de reuniones y análisis junto a la dirigencia, el DT decidió presentar la renuncia tras no alcanzar los objetivos deportivos planteados para el semestre.

La noticia fue oficializada en una conferencia de prensa encabezada por Diego Lemme, presidente del club de Florencio Varela, quien explicó que desde la institución pretendían sostener el proyecto. “La idea era que continuara en el club porque creemos en los procesos y en el trabajo”, expresó el dirigente.

Luego, detalló cómo se definió la salida del entrenador. “Después de unos días de análisis y charlas, decidió dar un paso al costado porque creía que era lo mejor”, agregó el máximo directivo del Halcón, con Soso sentado a su lado.

Más tarde, el propio técnico agradeció el respaldo recibido y realizó un balance de su paso por el club. “Quiero agradecer las palabras de Diego y la valoración sobre nuestro trabajo. Agarré Defensa en un momento no tan próspero de mi carrera. Y eso habla de una institución que valora el perfil del entrenador sobre los resultados”, remarcó.

Posteriormente, el entrenador leyó un comunicado preparado para despedirse oficialmente. “El contrato fue firmado por un año y medio. Al cumplirse el primero propuse una evaluación para revisar lo construido y decidir en conjunto si las condiciones estaban dadas para seguir. Defensa quiso continuar. Sin embargo, al no haber obtenido los objetivos trazados, consideré que es conveniente para la institución conceder el espacio de gestión a un nuevo cuerpo técnico”, señaló.

Antes del cierre, también dejó un mensaje para el futuro del club: “Ojalá el futuro inmediato lo encuentre en donde debe estar: creciendo, compitiendo y siendo un ejemplo para nuestro fútbol”.

El segundo ciclo de Mariano Soso en Defensa y Justicia había comenzado a mediados de 2025 tras su salida de Newell's Old Boys. En total dirigió 33 encuentros, con un balance de 10 triunfos, 11 empates y 12 derrotas.

Además de quedar afuera de los playoffs del Torneo Apertura 2026, el equipo también sufrió una temprana eliminación en la Copa Argentina tras caer frente a Chaco For Ever.

El último partido del Halcón fue el pasado 4 de mayo, cuando perdió 2 a 1 frente a Gimnasia de Mendoza. Ahora, con el receso por el Mundial 2026 en el horizonte, la dirigencia deberá definir quién tomará las riendas del plantel para la próxima etapa.

Los técnicos que dejaron su cargo en el Torneo Apertura 2026

La salida de Mariano Soso se convirtió en la duodécima modificación de entrenador en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Entre los nombres más resonantes aparecen Marcelo Gallardo, quien renunció en River Plate, y Eduardo Domínguez, que dejó Estudiantes de La Plata para asumir en Atlético Mineiro.

También dejaron sus cargos Daniel Oldrá en Instituto, Hugo Colace en Atlético Tucumán, Iván Delfino en Estudiantes de Río Cuarto, Damián Ayude en San Lorenzo y Guillermo Farré en Aldosivi, entre otros.

La constante salida de entrenadores vuelve a reflejar la fragilidad de los procesos en el fútbol argentino, donde los resultados inmediatos siguen marcando el rumbo de los proyectos deportivos.