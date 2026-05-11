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La municipalidad de La Banda impulsa actividades gratuitas en las plazas saludables

El programa municipal ofrece clases de aeróbica, ritmos y ejercicios localizados para vecinos de todas las edades, promoviendo hábitos saludables y la integración comunitaria.

Hoy 13:37
Plaza saludable

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación dependiente de la Secretaría de Gobierno, continúa promoviendo actividades físicas y recreativas en distintos sectores de la ciudad mediante el programa “Plazas Saludables”.

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En este marco, se desarrollan clases gratuitas de aeróbica, ritmos y ejercicios localizados destinados a vecinos de todas las edades, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, la actividad física y la integración comunitaria.

Las actividades se desarrollan en distintos sectores de la ciudad: en el barrio Mercantil, las clases de aeróbic, localizada y ritmos se realizan los martes y jueves a partir de las 17:30 horas, en Quintana entre San Juan y Rioja; mientras que en el barrio Ampliación Central Argentino se llevan a cabo los lunes y miércoles desde las 18 horas, en la intersección de Manuel Elordi y Taboada.

Desde el municipio destacaron que estas propuestas forman parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a generar espacios de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.

Asimismo, invitaron a los vecinos a sumarse y participar de estas jornadas saludables que se desarrollan al aire libre, promoviendo una mejor calidad de vida y fortaleciendo los vínculos sociales en cada barrio de la ciudad.

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