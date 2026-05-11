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La Banda lanzó un certamen de canto para descubrir nuevos talentos locales

La propuesta municipal busca promover el arte y la cultura local, con la participación de más de 28 artistas que competirán en el Cine Teatro Renzi.

Hoy 13:34
La Banda

La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, lanzó oficialmente el certamen de canto bandeño “Dame Pista”, una propuesta impulsada por el intendente Ing. Roger Elías Nediani con el objetivo de promover el arte, la cultura y brindar un espacio de expresión a nuevos talentos locales.

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El evento dará inicio el miércoles 13 a las 20 en las instalaciones del Cine Teatro Renzi, y contará con la participación de más de 28 artistas inscriptos.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, resaltó que esta propuesta surge por iniciativa del intendente Roger Nediani y representa una oportunidad para fomentar la cultura, el arte y la participación ciudadana. También señaló que el municipio busca generar espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan mostrar sus capacidades artísticas y, al mismo tiempo, abrir puertas laborales para quienes encuentran en la música una fuente de trabajo y desarrollo personal.

En este sentido, el director de Deportes y Recreación, Hugo Rojas, explicó que el certamen fue pensado para todas aquellas personas que disfrutan cantar con pistas musicales, permitiendo que puedan expresarse y mostrar su talento en un escenario tan importante como el Cine Teatro Renzi. Asimismo, destacó que La Banda es reconocida como “Cuna de Poetas y Cantores”, por lo que esta iniciativa busca descubrir y acompañar a nuevos artistas locales. Además, adelantó que el ganador tendrá la posibilidad de presentarse en la Fiesta Nacional de La Banda.

A su turno, la coordinadora del certamen, Valeria Díaz, informó que el concurso contará con tres categorías: infantil participativa destinada a niños y niñas; juvenil competitiva de 15 a 25 años; y mayores competitiva desde los 26 años en adelante. Además, indicó que el certamen se desarrollará durante cinco miércoles consecutivos en el Cine Teatro Renzi y celebró la gran convocatoria alcanzada en esta primera edición.

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