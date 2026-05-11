Ricardo Arjona deslumbró en el Arena junto a Ángela Leiva y cumplió el sueño de Momi Giardina

El artista guatemalteco compartió escenario con la cantante en una emotiva versión de “Fuiste tú”. Además, la conductora fue invitada a interpretar “Señora de las cuatro décadas”.

Hoy 13:20

Ricardo Arjona sigue arrasando con sus presentaciones en la Argentina, donde agotó entradas. En la sexta de las 14 noches pactadas en Buenos Aires, hubo una sorpresa muy especial que se llevó todos los aplausos.

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El artista invitó a Ángela Leiva para entonar una espectacular versión de “Fuiste tú”. La voz más destacada de la movida tropical desplegó su talento y sensibilidad, aportando frescura a la velada y convirtiendo la canción en un instante mágico que conmovió a todos.

Arjona también subió a otra famosa al escenario para su clásico “Señora de las cuatro décadas”. Se trató de Momi Giardina, la exbailarina de ShowMatch que actualmente brilla en Luzu junto a Nico Occhiato.

“Me acaba de cumplir mi sueño SEÑORAAAAAAAAAAA”, escribió Momi en sus redes al compartir el video.