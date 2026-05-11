La AFA confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura

Leandro Rey Hilfer dirigirá el duelo entre River y Gimnasia, mientras que Darío Herrera estará en Rosario Central ante Racing.

Hoy 20:13

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las designaciones arbitrales para los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura, instancia que se disputará entre martes y miércoles con cuatro partidos decisivos.

El encuentro que abrirá esta fase será el que protagonizarán Belgrano y Unión este martes desde las 19. El encargado de impartir justicia será Andrés Merlos, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.

Más tarde, a las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Huracán en La Paternal. El árbitro principal será Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo.

La actividad continuará el miércoles desde las 18.45 con el choque entre Rosario Central y Racing Club en el Gigante de Arroyito. Allí, el juez designado será Darío Herrera, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Herrera viene de dirigir el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, un encuentro caliente donde expulsó a Guido Herrera y Lucas Passerini. Además, en Racing todavía recuerdan la polémica actuación del árbitro en la derrota ante Tigre del año pasado, partido tras el cual Gustavo Costas explotó contra el juez y recibió una dura sanción.

El cierre de los cuartos de final será a las 21.30, cuando River Plate enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. En ese compromiso, el árbitro será Leandro Rey Hilfer y el VAR estará a cargo de Lucas Novelli.

Las ternas arbitrales completas

Martes 12 de mayo

19.00 | Belgrano vs. Unión

Árbitro: Andrés Merlos

Andrés Merlos Asistente 1: Diego Bonfá

Diego Bonfá Asistente 2: Federico Cano

Federico Cano Cuarto árbitro: Joaquín Gil

Joaquín Gil VAR: Fernando Espinoza

Fernando Espinoza AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 | Argentinos Juniors vs. Huracán

Árbitro: Fernando Echenique

Fernando Echenique Asistente 1: Pablo González

Pablo González Asistente 2: Agustín Méndez

Agustín Méndez Cuarto árbitro: Felipe Viola

Felipe Viola VAR: Hernán Mastrángelo

Hernán Mastrángelo AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo

18.45 | Rosario Central vs. Racing

Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera Asistente 1: Facundo Rodríguez

Facundo Rodríguez Asistente 2: Pablo Acevedo

Pablo Acevedo Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Luis Lobo Medina VAR: Pablo Dóvalo

Pablo Dóvalo AVAR: Adrián Delbarba

21.30 | River vs. Gimnasia