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La intendente Fuentes recorrió un centro médico especializado en diabetes

Está destinado a garantizar la atención médica a empleados municipales.

Hoy 19:50
norma fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, visitó el Centro de Diabetes y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares a cargo del Dr. Franklin Ábalos, con el que el Servicio Social Municipal mantiene un convenio de cooperación destinado a garantizar atención médica para los empleados municipales.

Acompañaron a la jefa comunal el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el subsecretario de Economía, Francisco Zamora y la gerente general del Servicio Social Municipal, Susana Trouvé.

Durante su recorrida, las autoridades se interiorizaron sobre el trabajo que desarrolla el centro, los programas de prevención y control, y la importancia de promover hábitos saludables para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El convenio vigente permite que empleados municipales accedan a consultas, controles y seguimiento especializado en diabetes y enfermedades cardiovasculares, fortaleciendo así las políticas de cuidado de la salud impulsadas por la gestión municipal.

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