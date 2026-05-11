Trump dijo que analiza convertir a Venezuela en el “estado 51” de Estados Unidos y generó polémica

El presidente estadounidense aseguró que está “considerando seriamente” esa posibilidad por el potencial petrolero venezolano. Delcy Rodríguez rechazó de inmediato la idea.

Hoy 19:53

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes a un periodista de la cadena Fox que considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

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Según una publicación en X del presentador del medio John Roberts, el mandatario le aseguró en una llamada telefónica que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país”, ya que los venezolanos “lo aman”.

“Acabo de colgar el teléfono con @realDonaldTrump... me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51...”, indicó Roberts.

Por su parte, preguntada por medios venezolanos en La Haya sobre estas declaraciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó la anexión de su país.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró.

Rodríguez defendió la historia de Venezuela construida por la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” por hacer de Venezuela “no una colonia, sino un país libre”.

La presidenta interina insistió en la cooperación con Washington tras la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, y destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

Qué dijo Trump sobre Venezuela

Trump bromeó en varias ocasiones con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones de Venezuela, al asegurar que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”.

El líder republicano publicó en marzo un mensaje sarcástico en su red social sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51 luego del triunfo del país caribeño en el Clásico Mundial de Béisbol ante el equipo estadounidense.

El miércoles pasado aseguró que los venezolanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones estadounidenses en el sector petrolero.

En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”.

Según una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras.

De esa manera, superará en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.