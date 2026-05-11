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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAY 2026 | 16º
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La intendente Fuentes participó del acto central por los 53 años de la UNSE

La intendente reconoció la trayectoria y trascendencia de la institución.

Hoy 19:54
norma fuentes unse

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto protocolar por el 53º aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que fue encabezado por su rector, Hugo Marcelino Ledesma y su vicerrectora, María Fernanda Mellano.

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente y la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; además de representantes de colegios profesionales, docentes y alumnos.

La jefa comunal reconoció la trayectoria y la trascendencia de la institución educativa con la entrega de una plaqueta recordatoria en nombre de la Municipalidad de la Capital.

Además, durante el acto, se entregaron medallas al personal que cumplierin 25 y 40 años de servicio, se homenajeó a las y los jubilados del último año y se reconoció a docentes y nodocentes fallecidos recientemente.

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