Old Lions representará a Santiago en la Liga Nacional de Clubes de hockey en Tucumán

El conjunto santiagueño será el único equipo en Caballeros de la provincia en disputar la máxima competencia nacional de clubes. El certamen se desarrollará del 13 al 17 de mayo.

Hoy 21:16

El hockey de Santiago del Estero volverá a tener presencia en la máxima escena nacional. Old Lions disputará la Liga Nacional de Clubes de Hockey en Caballeros, uno de los torneos más importantes del país y donde participan los mejores equipos de la Argentina. El certamen se jugará desde el miércoles 13 hasta el domingo 17 de mayo en Tucumán con la organización de la Confederación Argentina de Hockey.

El conjunto santiagueño será el único representante masculino de la provincia en esta competencia de elite, un hecho que marca la importancia del crecimiento que viene teniendo el hockey local en los últimos años. Old Lions logró la clasificación gracias a la gran campaña realizada la temporada pasada, cuando alcanzó la final del torneo anual provincial.

En esta primera fase, Old Lions integrará la Zona A junto a Club de Hockey San Jorge de Neuquén, C.A. Talleres de Entre Ríos y Puerto Belgrano de Bahía Blanca. El debut será el miércoles 13 de mayo frente al conjunto neuquino desde las 13:40. Luego, el jueves enfrentará a Puerto Belgrano y cerrará la fase de grupos el viernes ante Talleres de Entre Ríos.

El fixture del equipo santiagueño será el siguiente:

Miércoles 13/05 – 13:40: Old Lions vs. Club de Hockey San Jorge de Neuquén .

vs. . Jueves 14/05 – 13:40: Old Lions vs. Puerto Belgrano de Bahía Blanca .

vs. . Viernes 15/05 – 12:00: C.A. Talleres de Entre Ríos vs. Old Lions.

Todos los encuentros se disputarán en la cancha de Club Tucumán Rugby, escenario elegido para albergar esta fase nacional.

La participación de Old Lions representa un nuevo paso para el hockey santiagueño, que sigue consolidándose a nivel regional y nacional.