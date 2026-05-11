Javier Mascherano rompió el silencio tras su salida de Inter Miami y habló de Lionel Messi

El exentrenador del club estadounidense se refirió a su futuro, elogió a la Selección Argentina y llevó tranquilidad sobre el estado físico de Messi antes del Mundial 2026.

Hoy 23:08

Luego de varias semanas de silencio tras su inesperada salida de Inter Miami, Javier Mascherano volvió a hablar públicamente y dejó definiciones sobre su futuro, el presente de Selección Argentina y la actualidad de Lionel Messi de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El “Jefecito” participó este domingo de un evento en México y aprovechó la ocasión para analizar el momento que atraviesa la Albiceleste rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Además, dejó abierta la puerta a una posible experiencia en el fútbol mexicano.

“Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Es una liga competitiva, con buenos equipos y un formato interesante”, expresó Mascherano sobre la posibilidad de dirigir en la Liga MX. El exmediocampista también destacó la presencia de muchos entrenadores argentinos en el campeonato mexicano, algo que lo mantiene atento al torneo.

En relación con el próximo Mundial, el exDT de las juveniles argentinas se mostró muy confiado con el presente del equipo de Lionel Scaloni. “Ojalá se pueda repetir el título; es el deseo de todos los argentinos. No es fácil, pero el equipo genera muchísimas expectativas por cómo viene jugando”, sostuvo.

Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando fue consultado por Messi, a quien dirigió en Miami hasta hace pocas semanas. Allí, Mascherano llevó tranquilidad sobre el capitán argentino y dejó una frase contundente: “Bien, bien… a Leo siempre se lo ve bien”.

Mascherano había dejado su cargo en el conjunto de Florida a mediados de abril por motivos personales. Desde entonces, el equipo campeón de la Major League Soccer 2025 quedó bajo el mando interino de Ángel Guillermo Hoyos.

Mientras define cuál será su próximo desafío en los bancos, el “Jefecito” sigue ligado al fútbol y muy pendiente de una Selección Argentina que buscará hacer historia nuevamente en Norteamérica.