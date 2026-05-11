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Quimsa se quedó e Instituto aprovechó para empatar la serie en el Ciudad

La Fusión tuvo dos versiones y la Gloria pegó en Santiago al imponerse 80 a 74 y de esta forma deja la llave de cuartos de final 1 a 1. El tercer juego será en Córdoba.

Hoy 22:50
Quimsa Instituto

Quimsa no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo como local frente a Instituto por 80 a 74, en el segundo juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Con este resultado, la serie quedó igualada 1-1 y tendrá continuidad el jueves en Córdoba.

Quimsa tuvo un mejor inicio con Robinson y Meyinsse, del otro lado Whelan intentó junto a Garello, pero la rotación del local con Orresta y Ruesga aumentaron la diferencia 21 a 13.

En el segundo segmento llegaron los puntos de Garello y contras rápidas de Whelan junto a Copello para descontar con una racha de 8 - 0, tras un tiempo muerto de coach Victoriano el local mejoró en ataque mediante Robinson y Solanas para recuperar la ventaja. La última del primer tiempo quedó en manos de Johnson con un triple para estampar el 44/33 del lado santiagueño.

En el complemento un par de dobles de Johnson aumentaron cifras, pero del otro lado llegaron como respuesta bombas de Monacchi y Copello. Los dirigidos por González levantaron el parcial con libres de Schattmann y un triple de Whelan para quedarse a solo tres, lo ganaba Quimsa a falta de diez minutos 61 a 58.

En el cierre Quimsa se apresuró y falló, Instituto se animó con Whelan y Copello para adueñarse del tanteador 67/63 con 5'44". Robinson se puso el equipo al hombro, pero un golazo de Whelan y una bomba de Schattmann acomodaba todo del lado cordobés. Figueredo con un triple y falta fue el último intento local, pero Saiz con una volcada decretaba el 80/74 de Instituto que empataba la serie de cuartos de final y aseguraba un juego cuatro. 

Gastón Whelan brilló con 22 puntos y 8 rebotes, además de los 12 de Leonel Schattmann, en los santiagueños 16 de Tyren Johnson y 15 para Brandon Robinson.

La serie continuará el jueves en Córdoba, 21 horas en cancha de Atenas.

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