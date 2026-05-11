La China Suárez recibe un emotivo regalo del Galatasaray por el Día de la Madre

La actriz Eugenia la China Suárez compartió en Instagram el regalo del Galatasaray, club de su pareja Mauro Icardi, con motivo del Día de la Madre, destacando la conexión entre el club y su familia.

Hoy 23:32

En un domingo de mayo en Estambul, la actriz Eugenia la China Suárez captó nuevamente la atención de los medios argentinos y turcos al recibir un homenaje especial del Galatasaray, el club de fútbol donde juega su pareja Mauro Icardi, en el marco del Día de la Madre. Este año, el club decidió enviar un imponente ramo de flores rojas y amarillas, los colores emblemáticos de la institución, junto a una carta de agradecimiento en medio de la celebración por el cuarto campeonato consecutivo del equipo, que se consagró tras vencer 4-2 a Antalyaspor.

La dedicatoria del Galatasaray llegó en un momento de máxima exposición para la actriz. A través de una carta firmada por Galatasaray Sportif A., se expresó: “Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo. Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito... Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz Día de la Madre. La familia Galatasaray”. La China compartió una imagen del ramo con una sonrisa serena, agradeciendo al club en su publicación: “Gracias @galatasaray”.

Este gesto del Galatasaray hacia la pareja de Icardi no pasó desapercibido y evocó lo sucedido el año anterior, cuando tanto la China como Wanda Nara recibieron obsequios similares por el Día de la Madre, generando un gran revuelo en las redes sociales. En esa ocasión, la disputa mediática entre ambas mujeres estaba en su punto más alto, ya que la China había oficializado su relación con Icardi mientras Wanda lidiaba con su separación del jugador.

Wanda había recibido un ramo de rosas blancas, sus favoritas, con una carta que decía: “Feliz día a nuestra Leona. Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre”. La imagen de su ramo, enmarcada en su lujoso hogar, se volvió viral, generando una serie de comentarios de sus seguidores que destacaban el cariño del club hacia ella.

Posteriormente, la China también publicó una imagen de un ramo similar con un mensaje de agradecimiento, destacando la importancia de su papel en la familia del club: “Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros”. La rivalidad se intensificó con comentarios de los seguidores en redes sociales, reflejando el clima de tensión entre ambas figuras mediáticas.

Este año, la situación personal de Wanda ha cambiado considerablemente. Instalándose en Uruguay, la empresaria se centra en su carrera y ha dejado atrás las tensiones del pasado. A diferencia de años anteriores, no publicó ninguna imagen en redes sociales alusiva al Día de la Madre, lo que contrasta con la actitud activa de la China, que mostró su regalo y agradeció públicamente al club.

La celebración en el estadio también tuvo un componente familiar. La China recorrió el campo de juego con la camiseta del Galatasaray, acompañada por sus tres hijos y su madre, para abrazar a Mauro Icardi tras la consagración del equipo. La imagen de la actriz y sus hijos, junto a los gestos de reconocimiento del club, enfatizan la nueva etapa de la pareja en un contexto mediático donde la rivalidad con Wanda parece haber disminuido.