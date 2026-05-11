Silva Neder asistió a la noche de gala por el 53° aniversario de la Unse

El vicegobernador dijo presente y acompañó a las autoridades de la casa de altos estudios.

Hoy 22:01

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder asistió a la Noche de Gala en el marco de los festejos por el 53° aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

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Junto al rector de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma; la vicerrectora, Dra. Fernanda Mellano; el rector de la UCSE, Ing. Luis Lucena; la ministra de Salud, Lic. Natividad Nasif; decanos de las distintas facultades, invitados especiales y público en general, participó de la tradicional Noche de Gala desarrollada en el emblemático Paraninfo Fray Francisco de Victoria.

Durante el encuentro, dónde se puso en relieve el rol fundamental que la UNSE desempeña como motor de desarrollo y transformación social en Santiago del Estero desde su fundación en 1973, Silva Neder transmitió el saludo del gobernador Elías Miguel Suárez e hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a este nuevo aniversario de esta institución que a lo largo de su historia se consolida como un faro del conocimiento, la investigación, la inclusión y la construcción de ciudadanía.

Asimismo, se entregó la declaración de interés emitida por la Cámara de Diputados.

La Noche de Gala también tuvo un brillo especial gracias a la destacada presentación artística del Coro UCSE y la Orquesta UNSE.