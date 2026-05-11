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La junta ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se reúne en Salta

La Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande retomará sus actividades este 12 y 13 de mayo con eje en la integración regional y las políticas para reducir asimetrías entre provincias.

Hoy 22:08

Con el propósito de profundizar la integración regional y consolidar el bloque de las diez provincias del NOA y NEA, la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande retomará su actividad legislativa éste 12 y 13 de mayo en la ciudad de Salta.

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El encuentro de la Junta Ejecutiva congregará a los vicegobernadores y vicegobernadoras de la región para definir un cronograma de trabajo, abordar problemáticas comunes y ratificar un posicionamiento en defensa de un federalismo real.

Uno de los pilares que ponderará este nuevo encuentro es la apertura institucional del Parlamento. El organismo busca trascender el ámbito estrictamente legislativo para integrar de manera activa a distintas instituciones y sectores de las fuerzas vivas de cada provincia.

La jornada de trabajo incluirá entre sus puntos principales: tratamiento de proyectos estratégicos para el NOA y NEA; fortalecimiento de los vínculos entre los poderes legislativos y consolidación de políticas que reduzcan las asimetrías históricas.

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