La EIE-UNSE lanzará “Diálogos que enseñan”, un ciclo gratuito de conversatorios sobre educación y nuevas tecnologías

La propuesta comenzará el 13 de mayo con encuentros virtuales abiertos a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.
En el marco del aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Escuela para la Innovación Educativa anunció el lanzamiento de “Diálogos que enseñan”, un nuevo espacio de debate y actualización educativa que buscará abordar los principales desafíos de la enseñanza en tiempos de transformación digital.
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La iniciativa comenzará el próximo 13 de mayo con un ciclo de conversatorios virtuales, abiertos y gratuitos, que además entregarán certificados de participación a quienes asistan.
Según informaron desde la institución, la propuesta fue creada mediante la Disposición EIE Nº 100/2026 y apunta a generar instancias de reflexión, intercambio académico y actualización profesional vinculadas a las problemáticas actuales del sistema educativo.
Debates sobre educación digital, inclusión y nuevas formas de enseñanza
Las primeras jornadas se desarrollarán los días 13, 14, 20 y 21 de mayo en dos franjas horarias: de 19 a 21 y de 20.30 a 22 horas.
Durante los encuentros se abordarán diferentes ejes temáticos relacionados con la educación contemporánea, entre ellos:
Desde la EIE señalaron que el espacio está destinado a docentes, estudiantes, graduados y miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de fortalecer el intercambio interdisciplinario y promover el análisis crítico sobre los cambios que atraviesa actualmente la educación.
Además, remarcaron que la propuesta busca articular docencia, investigación y extensión universitaria, reafirmando el compromiso de la institución con una educación pública de calidad.
El cronograma completo y los enlaces de acceso a los conversatorios se encuentran disponibles en EIE-UNSE