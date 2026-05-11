La EIE-UNSE lanzará “Diálogos que enseñan”, un ciclo gratuito de conversatorios sobre educación y nuevas tecnologías

La propuesta comenzará el 13 de mayo con encuentros virtuales abiertos a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

Hoy 21:46

En el marco del aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Escuela para la Innovación Educativa anunció el lanzamiento de “Diálogos que enseñan”, un nuevo espacio de debate y actualización educativa que buscará abordar los principales desafíos de la enseñanza en tiempos de transformación digital.

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La iniciativa comenzará el próximo 13 de mayo con un ciclo de conversatorios virtuales, abiertos y gratuitos, que además entregarán certificados de participación a quienes asistan.

Según informaron desde la institución, la propuesta fue creada mediante la Disposición EIE Nº 100/2026 y apunta a generar instancias de reflexión, intercambio académico y actualización profesional vinculadas a las problemáticas actuales del sistema educativo.

Debates sobre educación digital, inclusión y nuevas formas de enseñanza

Las primeras jornadas se desarrollarán los días 13, 14, 20 y 21 de mayo en dos franjas horarias: de 19 a 21 y de 20.30 a 22 horas.

Durante los encuentros se abordarán diferentes ejes temáticos relacionados con la educación contemporánea, entre ellos:

Acompañamiento de trayectorias educativas

Gestión directiva y mejora escolar

Aula invertida y educación digital

Tutorías en entornos virtuales

Educación Sexual Integral y grooming

Derechos de niños, niñas y adolescentes

Inclusión y diversidad

Transformaciones del campo educativo en escenarios digitales

Liderazgo y algoritmos en educación

Desde la EIE señalaron que el espacio está destinado a docentes, estudiantes, graduados y miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de fortalecer el intercambio interdisciplinario y promover el análisis crítico sobre los cambios que atraviesa actualmente la educación.

Además, remarcaron que la propuesta busca articular docencia, investigación y extensión universitaria, reafirmando el compromiso de la institución con una educación pública de calidad.

El cronograma completo y los enlaces de acceso a los conversatorios se encuentran disponibles en EIE-UNSE