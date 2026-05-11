Milagro en el río Utis: una camioneta terminó sumergida tras una brusca maniobra

Una pareja de turistas de San Luis, protagonizó un impactante siniestro vial este lunes por la tarde en el departamento Salavina.

Hoy 22:50

Cerca de las 17 horas de este lunes 11 de mayo en una zona de alcantarillas del Río Utis, en jurisdicción de Los Telares, el silencio se vio interrumpido por un estruendo. Una camioneta de alta gama, una Ford Ranger Limited V6, se desvió bruscamente de la cinta asfáltica, terminando su recorrido dentro del cauce del río.

Al llegar al lugar, el personal policial de la Comisaría 39, se encontró con una escena cinematográfica: el vehículo 4x4 se encontraba orientado hacia el sur, con casi la mitad de su estructura sumergida en el agua.

El conductor, identificado como Alfredo Ariel Gargiulo (61), quien viajaba desde la Villa de Merlo, San Luis, explicó a las autoridades el motivo de la maniobra:

"Perdí el control del rodado al intentar esquivar un bache de la ruta", manifestó Gargiulo, visiblemente afectado por la situación.

Acompañándolo se encontraba su pareja, Vilma Gamarra (48). A pesar de la espectacularidad del despiste y el ingreso del vehículo al río, ambos ocupantes lograron salir por sus propios medios.

Afortunadamente, el destino quiso que solo se reportaran daños materiales. La pareja, tras ser evaluada en el lugar, decidió no solicitar asistencia médica al encontrarse en perfecto estado de salud, más allá del lógico susto.

El hecho fue informado a la Dra. Fernanda Vittar, fiscal de turno, quien al constatar que no hubo terceros involucrados ni personas lesionadas, dispuso que las actuaciones se asienten en el libro de novedades de la dependencia policial, quedando el operativo bajo la supervisión del Oficial Principal Ponce Kiski.