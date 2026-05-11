El gigante de Europa que va con todo por Julián Álvarez: “Luis Enrique es su gran admirador”

A pesar de los rumores, el atacante argentino fue claro hace algunas semanas cuando le consultaron por su futuro.

Hoy 23:04

El futuro de Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado europeo. Mientras atraviesa una de sus mejores temporadas en Atlético de Madrid, apareció un nuevo gigante dispuesto a romper el mercado para quedarse con el delantero de la Selección Argentina: el Paris Saint-Germain.

El campeón vigente de la UEFA Champions League tiene a Luis Enrique como principal impulsor de la operación. Según medios europeos, el entrenador español considera al cordobés como el delantero ideal para potenciar su ataque y lo tendría como prioridad absoluta para la próxima temporada. Incluso aseguran que el PSG ya avanzó con una propuesta salarial cercana a los 10 millones de euros por temporada.

El presente del ex River Plate y Manchester City explica el interés. En la actual campaña suma 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos con el equipo de Diego Simeone, números que dispararon su cotización. Mientras algunos medios españoles hablan de una salida cercana a los 100 millones de euros, otros aseguran que el Atlético no escucharía ofertas inferiores a los 150 millones.

Desde París analizan diferentes fórmulas para concretar el fichaje. Una de las alternativas incluiría dinero más futbolistas como Gonçalo Ramos y Kang-in Lee para abaratar el costo de la operación. En el PSG creen que la movilidad y capacidad goleadora de Julián encajarían perfecto junto a figuras como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

A pesar de los rumores, el atacante argentino fue claro hace algunas semanas cuando le consultaron por su futuro: “Soy feliz acá en el Atleti. Nunca hablé mal del club y estoy muy agradecido”, expresó. De todos modos, las versiones sobre una posible salida no dejan de crecer y podrían intensificarse después del próximo Mundial con Argentina.

Como si fuera poco, el destino agregó un condimento especial: el PSG y Arsenal —otro de los interesados en Julián— se enfrentarán en la final de la Champions League el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna. Mientras Europa se pelea por él, el Araña sigue enfocado en defender la camiseta albiceleste y continuar brillando en la elite mundial.